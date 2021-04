Se billedserie Lille Næstved Skole lader 9. klasse blive hjemme den sidste uge inden skriftlig eksamen for at undgå coronasmitte, siger skoleleder Torben Møller Nielsen. Foto: Kim Rasmussen

Sådan klarer skoler yderligere genåbning

Næstved - 22. april 2021 kl. 21:35 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Senest mandag den 26. april vil skolerne fortsætte normaliseringen af skoledagen for de ældste elever. 9. klasse skal fremover møde fysisk på skolen 80 procent af undervisningstiden, mens eleverne i 5. til 8. klasse nu får mulighed for enten virtuel undervisning eller udeundervisning - eller en blanding - i de uger, hvor de ikke er på skolen indendørs. 5. til 8. klasse er fortsat kun på skolen hver anden uge.

Skolerne får desuden mulighed for at undervise 9. klasse virtuelt den sidste uge op til de skriftlige prøver. Tilbuddet skal mindske smitterisikoen, og dermed risikoen for at en større gruppe elever må hjemsendes og ikke kan deltage i prøverne, fordi blot en enkelt bliver smittet og resten af klassen vil være nære kontakter.

Frit valg Børne- og Skoleudvalget besluttede tidligere på ugen, at den enkelte skole selv beslutter og planlægger, hvordan den nye genåbningsfase skal være hos dem.

- Skolerne har forskellige muligheder og forudsætninger, og derfor giver vi dem frit valg indenfor de centrale retningslinjer, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe (RV).

Det er en kæmpe logistisk opgave konstant at skulle ændre og justere på undervisningen. Artiklen fortsætter under billedet.

På Holmegaardskolen har skoleleder Jørgen Rohde Wilms ikke lagt sig fast på om 9. klasse skal have virtuel undervisning hjemme før de skriftlige eksamener. Privatfoto

- Alle de ændringer, der har været slider på medarbejderne. Derfor vil vi ikke stille nogen krav om, at det skal gøres på en bestemt måde, sige Lars Hoppe Søe.

Skema for 160 lærere At det har været en stor opgave at håndtere corona nedlukningerne kan skoleleder ved Lille Næstved Skole, Torben Møller Nielsen nikke ja til.

- Vi har 160 lærere. Normalt lægger vi skema en gang om året. Nu har jeg snart ikke tal på, hvor mange gange vi har ændret skemaerne det seneste år, siger Torben Møller Nielsen.

På Lille Næstved Skole har man valgt en model for 5. til 8. klasse, hvor eleverne har minimum en udedag med klassekammeraterne i den uge, hvor de har virtuel undervisning.

- Det bliver en dag med fokus på trivsel, på det sociale og teambuilding. Noget som eleverne i høj grad har manglet, fortæller skoleleder Torben Møller Nielsen, som dog siger, at hvis en lærer kommer og beder om tre dage til et udeundervisnings projekt med en klasse, så vil han gøre alt, for at det kan lykkes at få det passet ind i planerne.

9. klasse virtuelt 9. klasserne på Lille Næstved Skole møder i skole allerede i dag torsdag og skal også på skolen fredag og mandag. Men derefter vil der være virtuel undervisning resten af ugen op til de skriftlige eksamer begynder den 3. maj.

- Vi har valgt at holde dem hjemme for at mindske smitterisikoen, siger skolelederen på Lille Næstved Skole.

Skolen har flere gange haft hjemsendt klasser på grund af Covid-udbrud, og der har alle accepteret og klaret med godt humør. Men nu er der mere på spil, hvis et smitteudbrud betyder, at en hel klasse ikke kan komme til skriftlige eksamener.

- Vi ønsker ikke at stille den enkelte smittede i en situation, hvor han eller hun føler sig skyldig hvis klassekammeraterne misser eksamen fordi resten af klassen er nære kontakter, siger Torben Møller Nielsen.

Fællestid På Holmegaardskolen har man endnu ikke besluttet, om 9. klasserne skal undervises virtuelt den sidste uge før de skriftlige eksamener.

- Der er fordele og ulemper ved den virtuelle løsning. Fordelen er at mindske eventuel smitte, men ulempen er at de store elever har brug for at være sammen og snakke, inden de skal afslutte deres skoletid og til eksamen, siger skoleleder Jørgen Rohde Wilms.

Efter de skriftlige eksamener vil 9. klasse på Holmegaardskolen møde på skolen fire ud af fem dage om ugen. 5. til 8. klasserne starter på mandag med den nye ordning, hvor de virtuelle uger bliver brudt op af dage, hvor eleverne skal mødes og modtage undervisning udendørs.

- Det er en stor logistiske udfordring, men eleverne skal helt sikkert mødes mere. Nu bliver vejret bedre, og så bliver mulighederne flere, siger Jørgen Rohde Wilms.

