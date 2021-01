Trods tilbud om nødpasning under nedlukningen i foråret var der gabende tomte på Holmegaardsskolen. Foto: Mia Than West

Sådan fungerer nødpasningen i det nye år

I de første 14 dage efter ferien vil de fleste elever modtage fjernundervisning. Men Næstved kommune sørger ligesom under nedlukningen i foråret for nødskole og nødpasning af elever fra 0. - 4. klasse. Børnehaver, vuggestuer og dagplejetilbud holder åbent, som de plejer.

Særligt sårbare børn, der enten af sociale eller psykologiske grund har brug for at komme i skole, får tilbudt at komme i skole. Specialklasserne fortsætter også deres skolegang som normalt.