Se billedserie Efter påske kan 5. til 8. klasserne vende tilbage til skolerne - sådan da. Foto: Kenn Thomsen

Sådan bliver den nye skolehverdag for eleverne efter påske

Næstved - 28. marts 2021 kl. 07:25 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Da regeringen og et samlet Folketing med undtagelse af Nye Borgerlige den 22. marts præsenterede deres genåbningsplaner for det danske samfund, var det med godt nyt til landets 5. til 8. klasseelever.

De får tirsdag efter påske fysisk hver anden uge lov til at vende tilbage til deres skole. Den udmelding betød, at Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune torsdag morgen satte sig sammen og drøftede, hvordan retningslinjerne for skolebørnene i Næstved Kommune skulle blive.

Et enigt Børne- og Skoleudvalg vælger at implementere de retningslinjer, som regeringen og sundhedsmyndighederne har anbefalet, at eleverne og skolerne skal overholde. Det betyder blandt andet to ugentlige tests af elever og lærere i de fremmøde-uger, som eleverne får. Det anbefales, at den seneste test ikke er mere end 72 timer gammel, og at den ene test er lavet, inden eleverne møder fysisk op på skolen.

Udfordret på tests Den anbefalede retningslinje skaber en del udfordringer. Det fortæller formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe (R).

- Podning af lærere, medarbejdere og elever presser os kapacitetsmæssigt. De podere, som tager rundt på skolerne og poder, siger, at de er under pres for at nå alle, og nu vender flere snart tilbage. Derfor anbefaler vi, at eleverne og personalet også benytter sig af de teststeder, som er rundt om i byen, siger Lars Hoppe Søe.

En måde, hvorpå man kan komme problemerne omkring testning til livs er, hvis der kommer en testmetode der gør det muligt for personalet og eleverne at teste sig selv.

- Vi har en idé om, at der snart sker noget, og at det bliver muligt for eleverne at teste sig selv. Testen skulle være lige på trapperne og være klar til, at eleverne vender tilbage efter påske, siger Lars Hoppe Søe.

Skoledag anno Covid-19 Den nye aftale betyder, at eleverne i 50 procent af tiden får lov til at være tilbage i undervisningslokalet. Hovedargumentet for, at eleverne skal møde i skole igen er, at de skal nå at indhente noget af den tabte undervisning i alle fag, men dette er kun en vejledning.

- Hvis skolerne kan finde en mere fornuftig løsning i forhold til undervisningen, sådan så en lærer eller elever ikke skal rykke for meget rundt, så må de godt det. Skolerne har vist, at de er i stand til at bruge deres sunde fornuft, siger Lars Hoppe Søe.

Når eleverne har deres dagligdag på skolen, vil det være som en ganske normal skoledag med fuldt skema, mens hjemmeskolen bibeholdes på det nedsatte timetal på fem lektioner dagligt.

Ikke helt som før Selvom eleverne hver anden uge får lov til at komme væk fra hjemmeskolen, så bliver den nye skoledag en stringent en af slagsen på trods af, at eleverne får lov til at være sammen med klassekammeraterne og kan se hinanden i øjnene. Det fortæller Lars Hoppe Søe.

- Klasserne spredes, og eleverne skal overholde de bobler, som de har i deres klasse, så der bliver ikke mulighed for at mingle med de andre klasser, og så vidt muligt skal lærerne være tilknyttet så få klasser som muligt for at sikre sig, at smitten ikke spreder sig på tværs af årgangene, lyder det fra Lars Hoppe Søe.

Det bliver heller ikke muligt for hele årgange at være fysisk tilbage i den samme uge.

- Hvis du har fem klasser i en årgang, så er de tre af klasserne tilbage i den ene uge, mens de to andre er i den modsatte uge. Det henstiller vi i hvert fald til, siger Lars Hoppe Søe.