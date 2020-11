Så skete det: Autocamperne har fundet deres fristed i byen

De var kommet rullende fra Lyngby, Haslev, Præstø og andre danske destinationer for at tage del i festen. Fredag var en festdag for autocamper-folket, der fejrede den nye p-plads med champagne og skåltaler.

- Det er stort for autocampisterne og godt for byen, lød det fra Lennard B.Nielsen, den tidligere fagforeningskæmpe, som sammen med tidligere byrådsmedlem Niels Keldberg (DF) har kæmpet en brav kamp for den nye autocamperplads midt i byen.