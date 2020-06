Se billedserie Flere fitness-kæder opfordrer dig til at komme omklædt og først gå i bad derhjemme. Foto: Loop Fitness

Så skal der svedes: Fitness genåbner - tag bad derhjemme

Næstved - 10. juni 2020

Har du også fået flere deller og et anstrengt forhold til badevægten, så er det bare med at gå i gang for i morgen genåbner flere af byens store fitnesscentre.

Det gælder landets største motionskæde, Fitness World med tre centre i Næstved, på Dania, Grønvej og Sct. Jørgens Park, der alle genåbner torsdag morgen. Her er det muligt at klæde om og tage bad efter træning, men fitnesskæden opfordrer dig alligevel til at møde omklædt og bade hjemme efter endt træning.

Det samme gælder Danmarks næststørste kæde, Loop, der åbner motionscenteret på Merkurvej i morgen. Her har det i øvrigt aldrig været muligt at tage bad efter træning.

Ingen bad efter træning Et af byens største privatejede fitnesscentre, Scala Fitness i Jernbanegade, genåbner også i morgen. Dog uden holdtræning og adgang til omklædningsrum og bad.

- Vi har haft et kæmpe arbejde med at gøre det sikkert og fuldt forsvarligt at gå til fitness igen. Derfor tør vi endnu ikke åbne op for omklædning og bad, da det vil kræve intensiv rengøring flere gange i døgnet. Det samme gælder holdtræning, hvor vi regner med at rykke træningen ud på parkeringspladsen fra den 29. juni, fortæller pr-ansvarlig i Scala Fitness, Pia Knorr.

Rolig genåbning Her satser man på en rolig genåbning og har ikke taget stilling til, hvornår motionisterne kan komme i bad igen efter den store svedetur med vægte og løbebånd.

- Vi gør det lige så snart vi finder det fuldt forsvarligt, siger Pia Knorr.

Også Happy to Fitness på Marskvej byder velkommen i motionsmaskinerne i morgen, mens Byens Fitness venter til på mandag 15. juni.

Flere mindre fitnesskæder er allerede gået i gang. Det gælder Fair Fitness med to centre i Næstved og et i Fensmark. Her stønner folk allerede. Også Sport og Fitness på Rolighedsvej har genåbnet for motion.

Her er retningslinjerne Brancheorganisationen Dansk Fitness & Helseorganisation har udsendt retningslinjer for genåbning. Se her hvad du skal gøre, når du brænder kalorier af i dit lokale motionscenter:

Bliv hjemme, hvis du har symptomer, hvis du er sårbar eller på̊ anden vis i risikogruppen.

Vask hænder eller sprit af, når du kommer, skifter aktivitet og forlader centeret.

Hold afstand – mindst to meter.

Host og nys i albuen.

Desinficer maskiner og redskaber før og efter brug, og brug eventuelt handsker.

Mød op til træning iført rent træningstøj og tag bad derhjemme bagefter.

Medbring fyldt drikkedunk og håndklæde til at tørre dig af med under træning.



