Se billedserie Better Energy er i gang med plante solceller i Blangslev. Anlægget skal forsyne 15.000 husstande med strøm. Fotos: Kim Palm

Så skal der plantes solceller - arbejdet er gået i gang

Næstved - 17. marts 2020 kl. 22:00

Hvis du ser en flok gule mænd på marken mellem Snesere og Blangslev, så er det folk der er i gang med at forvandle landbrugsjorden til en stor solcellepark på 67 hektar. Det indledende arbejde er i gang og byggeprocessen ventes at vare det meste af foråret inden anlægget er klar til at blive koblet på el-nettet efter sommerferien.

- Vi har hegnet området ind og etableret adgangsveje og lige nu er vi i gang med at montere de stålprofiler som solcellepanelerne skal stå på, siger projektudviklingsdirektør Esben Billeskov fra firmaet Better Energy, der opfører solcelleparken i Blangslev.

Der er også folk i gang med på den nærliggende transformerstation. Det er energiselskabet Sirius som er ved at klargøre nettilslutningen til solcelleanlægget, der skal kunne forsyne 15.000 husstande med strøm.

Solcelleanlægget i Blangslev er kommunens første store satsning i solceller og for Better Energy udgør anlægget en milepæl indenfor vedvarende energi. Det er nemlig selskabets første store solcellepark, der bliver opført helt uden statslige subsidier og et af de første herhjemme, der skal høste strøm af solen på markedsvilkår.

- Det er faktisk den bedste historie fra Blangslev, at teknologien nu er så veludviklet, at vi kan opføre anlægget uden en øre i statsstøtte, siger Esben Billeskov.

Det er den amerikanske it-gigant Google som aftager strømmen fra solcelleanlægget i Blangslev. Strømmen fra Blangslev og fire andre solcelleparker rundt om i landet skal bruges til Googles kommende datacenter i Fredericia, en investering på 4,5 milliarder kroner.

- En virksomhed som Google bruger meget energi, fordi vi er med til at holde internettet kørende 24 timer i døgnet. Men vi føler samtidig et enormt ansvar for, at det sker på en så bæredygtig måde som muligt, har firmaets danske direktør Malou Aamund tidligere fortalt til Sjællandske.

Udover strøm fra Blang- slev investerer Google også i solcelleanlæg i Gimming i Østjylland, Norddjurs i Midtjylland, Morsø i Nordjyklland og i Rødby Fjord på Lolland.