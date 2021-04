Så meget affald fandt skoleelever på deres vej gennem naturen

Alle skolens elever, helt fra førskole til 6. klasse, var rundt i lokalområdet onsdag i sidste uge for at samle affald. De kom alle slæbende hjem til skolen med tunge, fyldte poser, samt en masse mærkelige ting, som folk har efterladt i naturen.

Der blev blandt andet, i områdets Folkeskov, både fundet en gammel drømmeseng og benstellet fra et bord. Derudover fandt eleverne også en gryde, en stol oppe i et træ, enlige efterladte sandaler og meget andet.

Årets affaldshelt

Eleverne var klassedelt, blevet tildelt et område, hvor de skulle samle affald sammen. Det er ikke meget skolen har kunne være fælles om, det sidste år og derfor var det til stor glæde, for alle eleverne, at de nu kunne lave noget, som de var fælles om, hver for sig.