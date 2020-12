Se billedserie Huset på Rosenvænget i Brøderup har tidligere været handicapboliger, men har stået tomme i en årrække. Flere beboere i området kæmpede længe for at omdanne det til et lokalt sundhedshus, men det er ikke blevet til noget - ikke endnu i hvert fald. Nu skal det huse otte coronasyge mennesker. Privatfoto

Så mange skal i karantæne i coronahuset

Næstved - 19. december 2020 kl. 08:11 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Antallet af coronasmittede stiger, og der bliver nu brug for de lokaler, som allerede i foråret blev gjort klar til at huse de mennesker, som ikke kan gå i karantæne i eget hjem. Det fortæller direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg.

Læs også: Store byggemarkeder skal også holde lukket

- Der er isolationsfaciliteter, for mennesker der ikke er så syge, at de skal på hospitalet, men ikke kan være isoleret i hjemmet, siger han.

Helt trygt Nu skaber kommunen mulighed for, at der i alt kan otte mennesker ind i bygningen på Rosenvænget i Brøderup, for eksempel fordi de ikke kan isolere sig i nødvendigt omfang fra andre i deres egen husstand.

Sjællandske er blevet kontaktet af en nabo til huset, som er utryg ved at skulle bo ved siden af et sted, hvor syge mennesker kommer og går, men Jakob Bigum Lundberg kan berolige alle, for der er ingen smittesmittefare, hvis man holder sig på afstand.

- Man skal ikke gå derover og banke på og invitere sig selv på kaffe, men man kan sagtens vinke til dem, hvis de er ude og trække lidt frisk luft, siger han. Artiklen fortsætter under billedet.

Direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg mener, at det er ganske trygt at have coronahuset i Brøderup. Man skal bare holde afstand og hvis man vil, kan man vinke til de midlertidige beboere, hvis de er ude og trække frisk luft, mens man selv passere i god afstand. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Han mener, at vi skal kunne rumme, de mennesker som er syge. Vi skal gøre noget godt i en svær tid, og der er ingen grund til bekymring over de otte i coronahuset, som i alt kan komme til at bo på Rosenvænget, slår han fast.

Naboerne er blevet underrettet om de nye beboere, i huset der ifølge Jakob Bigum Lundberg ligger i god afstand til de andre huse i området.

Gratis mad, men uden tv Huset på Rosenvænget har stået tomt i lang tid, men er i god stand. Det er indrettet med plads til otte, men det er spartansk indrettet med et minimum af møbler.

- Det er et oplagt sted, men det er ret kedeligt. Der er ikke en gang et tv. Det må man se på sin iPad, siger Jakob Bigum Lundberg.

Til gengæld er der gratis mad, som bliver leveret udefra. Det er et krav, der kommer fra Sundhedsministeriet, og der er en øget efterspørgsel på pladserne fra borgere, der vil have hjælp.

Det er ejet af Lejerbo, men Næstved Kommune har anvisningsretten, så den betaler huslejen. Huset har været i brug som coronahuset i henved en måned. Huset har tidligere været i spil som et sundhedshus, men planen er ikke realiseret endnu - nu bruges det midlertidigt som et hus for syge.

