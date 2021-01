Så mange klip udløste politiets fartkontrol

Senere var fartkontrollen at finde på Øverup Allé i Næstved. Den tilladte fart er her 50 kilometer i timen, men det valgte 65 bilister at overse. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 80 kilometer i timen. I alt blev der uddelt 10 klip.