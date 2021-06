Se billedserie Industriområdet Ydernæs skal lægge jord til DM i motorcykeldisciplinen enduro, efter aflysningen i Mogenstrup grusgrav. Arkivfoto. Kristian Gramstrup

Send til din ven. X Artiklen: Så lykkedes det: Her skal DM i enduro afvikles søndag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Så lykkedes det: Her skal DM i enduro afvikles søndag

Næstved - 10. juni 2021 kl. 10:45 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Sjældne orkideer kan få lov at gro i fred i Mogenstrup grusgrav. Arrangørerne og Næstved Kommune har fundet en ny placering af søndagens danske mesterskaber i motorcross-disciplinen enduro.

Ydernæs, der er hjemsted for en tidligere losseplads og et stort forbrændingsanlæg, er blevet valgt som alternativ til årets DM. Dermed undgår arrangørerne en aflysning og kommunen en lang næse, efter at en lokal proteststorm fra DN Næstved fik kommunen til at trække tilladelsen til enduro væk under arrangørerne, der havde planlagt et stort stævne i Mogenstrup grusgrav.

- Ydernæs er ikke den optimale løsning, men den bedst opnåelige. Det vigtigste er, at vi kan gennemføre arrangementet, som samtlige deltagere har glædet sig til, fortæller Thomas Kongshøj fra Enduro Klub Danmark, som står for arrangementet.

Kæmpe arbejde

Sammen med kommunens embedsfolk har han tænkt så det knagede. Flere placeringer var i spil og interesserede lodsejere bød sig til. Men i sidste ende pegede pilen mod Ydernæs. Det er kommunens eget areal, udlagt til industriområde og dermed ikke underlagt nogen form for restriktioner og fredninger.

- Nu venter der et kæmpe logistisk arbejde med at få etableret en bane derude. Den bliver fem til seks kilometer lang og byder også på lidt højdemeter og tekniske udfordringer. Det skal nok blive godt, siger Thomas Kongshøj fra Fensmark, der selv er 10-dobbelt dansk mester i enduro.

Han roser kommunen for samarbejdet efter at det stod klart, at kommunen havde klokket i det, da de godkendte placeringen af motorsport i Mogenstrup grusgrav.

- Stor ros for samarbejdet. De har virkelig været indstillet på at hjælpe, siger Thomas Kongshøj.

Han håber at mange motorsportsinteresserde vil finde vej til Ydernæs på søndag, når 85 deltagere gasser maskinerne op og kører ud på den krævende forhindringsbane.

- Folk fra hele landet har fulgt med i, hvad der foregik i Næstved og spurgt sig selv om vi var i stand til at gennemføre et DM, nu hvor vi stod uden bane. Derfor er jeg lettet over, at kunne fortælle dem, at vi gennemfører og jeg håber at mange fra byen vil dukke op, så de kan se hvad der foregår, siger Thomas Kongshøj.

Fugle og fisk

I Næstved Kommune er der også lettelse at spore. Centerchef for Plan og miljø lovede arrangørerne en bane, hvor man ikke kom i kollision med hverken fugle eller fisk. Det er fundet nu og dermed er der klar bane for

I Næstved Kommune er der også lettelse at spore. Centerchef for Plan og miljø Jens Bach lovede arrangørerne en bane, hvor man ikke kom i kollision med hverken fugle eller fisk. Det er fundet nu og dermed er der klar bane for landets bedste kørere i motorsportens krævende langdistance-disciplin på to hjul på Ydernæs.

- Der kan måske komme et par rådyr, men mon ikke de løber væk når de hører det larmer, siger Jens Bach,

Årets DM-afdeling skydes i gang på søndag klokken 10 og varer frem til klokken 14. Hele Danmarks-eliten møder op, samt juniorer og oldboys og der køres også heat i den nye disciplin med el-drevne enduro-maskiner.

Formand for DN Næstved Rune Larsen, der førte an i proteststormen mod det store motorsportsarrangement i Mogenstrup grusgrav har ingen indvendinger overfor placeringen i Ydernæs.

- Ingen indvendinger. Det er godkendt herfra.