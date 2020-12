Det tog kun et par dage, før stramningerne kom til resten af Sjælland. Torsdag kom beskeden, om at Næstved må lukke ned sammen med 30 andre kommuner - i første omgang frem til 3. januar. Det rammer blandt andre Nordisk Films biograf i Næstved: Privatfoto

Så kom turen til Næstved: Farvel til bio, bar og bistro

Næstved - 11. december 2020 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Nogen har måske tænkt, at det næsten var for godt til at være sandt, da store dele af Sjælland blev lukket ned fra onsdag, mens Næstved slap. De havde nok ret.

I dag fra kl. 16 rammer de samme nye restriktioner, der onsdag var gældende i de første 38 kommuner, yderligere 31 - der i blandt Næstved.

Alle børn fra 5. kl. er sendt hjem til virtuel undervisning. Barer, biografer og restauranter er lukket - i hvert fald frem til 3. januar.

I modsætning til forårets massive nedlukning er det dog stadig muligt at handle på næsten normalvis i butikkerne og i storcentret.

På Grønnegade Kulturcenter er leder John Nørbjerg rigtig ked af situationen, da han stod over for flere store arrangementer, men borgmester Carsten Rasmussen (S) forstår godt behovet for en opstramning.

- Der er rigtig mange smittede lige nu, siger han.

Også restauratør Rene Sandberg fra De Hvide Svaner forstår behovet for en nedlukning.

- I sådan en situation med stigende smittetal er der ikke andet at gøre siger han.

Et lille lys i mørket er dog muligheden for at dyrke sport - der er ingen restriktioner, så længe det foregår udendørs.

