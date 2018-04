Så går jagten på skarv ind

Der kommer til at lyde skud i Næstved Havn. Havnebestyrelsen har givet strandjægerne lov til at regulere den store sorte fugl i havnebassinet. Der er dog visse betingelser.

Jægerne har fået fem dage spredt over to uger til at skyde fuglene. Der må højst gå 30 minutter fra det første dræbende skud er faldet, til jægerne skal være færdige. Skyderiet skal stoppe senest kl. 7.30, og våbnene skal være udstyret med lyddæmper.

Restriktionerne betyder også, at der højst må skydes 30 skarv. Formand for Næstved Havn, byrådsmedlem Kristian Skov-Andersen (V), siger til Sjællandske, at betingelserne er stillet for at genere færrest muligt.