Så er valgstederne åbne

Et par minutter i otte blev flaget ved Holmegaard Hallen i Fensmark hejst. Folk begyndte så småt at ankomme for at stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Valgbestyrelsen tjekkede, at alle plastikspande var tomme for at sikre, at afstemningen går rigtigt for sig.