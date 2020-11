Der er kommet helt nyt julelys op i Næstved Storcenter. Privatfoto

Så er der tændt nyt julelys i storcenter

Næstved - 14. november 2020 kl. 21:34 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Der er for alvor taget hul på julen i Næstved Storcenter, hvor årets nye julebelysning netop er blevet tændt inde og ude. I år endda lidt tidligere end sædvanligt.

- Vi håber på, at folk synes, at det er dejligt at komme i julestemning lidt før, end vi plejer. For vi er i en tid hvor meget i hverdagen er anderledes, og derfor håber vi, at den smukke julebelysning kan lede tankerne hen på en hyggelig tid, som står i familiens tegn, siger Alida Christiansen.

Godt slidt Den eksisterende julebelysning var ved at være godt slidt, og fra storcenterets side havde man et ønske om at skabe et nyt og mere moderne julelook. Investeringen i den nye belysning betyder derfor, at man bl.a. for første gang vil kunne se storcenterets tre store portaler ved indgangene lyse op i vintermørket.

- I forlængelse af facaderenoveringen synes vi, at det ville være på sin plads at sætte et smukt punktum med ny julebelysning også. Foruden lyset på portalerne, har vi valgt at vække den tidligere tradition med juletræer på taget til live igen. Så nu vil en lang række juletræer igen ramme centeret hyggeligt ind hele julen, Alida Christiansen.

Træ udenfor Udover de nye lys bliver de julehandlende i år budt velkommen til centeret af et stort og farvestrålende juletræ på plænen foran Midtertorv. Traditionen i Næstved Storcenter lyder ellers, at juletræet står indenfor og tændes af alle de besøgende børn. Men eftersom det ikke er muligt grundet COVID-19, er træet flyttet udenfor, og årets juletræstænding afvikles som et drive in-arrangement på parkeringspladsen, hvor Pyrus og børnene sammen tænder det store træ.

På trods af situationen bliver der dog rig mulighed for at fejre julen i Næstved Storcenter, for centeret har planlagt masser af juleaktiviteter med julemandsvækning,

julehygge på Kurts Torv, Julemandens Postkasse og meget mere - i år dog under coronasikre forhold hele vejen igennem. Du kan bl.a. komme til Drive in-julemandsvækning lørdag 21. november kl. 11. Gratis billetter kan bookes på naestvedstorcenter.dk.

Tryg julehandel Førsteprioriteten for Næstved Storcenter er sikkerheden for de besøgende såvel som personalet. For at skabe mere tid, plads og ro for årets juleshopping har man derfor iværksat en række initiativer, herunder onlinesalg af gavekort, kundetællere ved alle indgange og lange åbningstider hele december.

Fra storcenterets side opfordrer man desuden alle til at undersøge butikkernes byttefrister. De fleste er nemlig ikke bevidste om, at mange butikker faktisk ombytter eller tager julegaverne retur helt ind i det nye år.

Håbet er, at de julehandlende vil drage nytte af disse muligheder og hjælpe med at sprede julehandlen ud over en længere periode, så det bliver en tryg og hyggelig oplevelse at juleshoppe, akkurat som det plejer.

