Det er næsten ikke til at fatte. Men nu er de her. Nye danske kartofler. Fotos: Kim Palm

Så er der nye danske kartofler: Pris 300 kr. pr. kilo

De er små, de er runde, de er af sorten solist og de koster 60 kroner for 200 gram.

Det varme vintervejr har lokket de nye danske kartofler tidligt op af den danske drivhusmuld. Og nu har de også ramt Kvickly i Næstved, der har modtaget et mindre parti af danskernes foretrukne rodfrugt.

For femte år i træk er det gartner Karl Larsen fra Herrested på Fyn, der er først med nye danske kartofler.

De første blev gravet op for seks dage siden og det er klart tidligere end sidste år, hvor kartoflerne først fandt vej til butikkerne i marts.

Da de første kartofler ramte Coops butikker skulle kunderne betale 125 kroner for en bakke, det vil sige 625 kroner for et kilo.