For femte år i træk bliver der byfest i Herlufmagle. I år finder arrangementet sted den 15. og 16. juni. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Så er der festes igennem i Herlufmagle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er der festes igennem i Herlufmagle

Næstved - 18. maj 2018 kl. 19:33 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For femte gang bliver der byfest i Herlufmagle.

Når Sommerfest 4160 løber af stablen den 15.og 16. juni er det femte gang i træk, at det bolchefarvede telt bliver sat op.

Med denne begivenhed manifesterer foreningen bag, at Herlufmagle fortsat er et aktivt og attraktivt område for såvel børn, unge, ældre, familier samt forenings- og erhvervslivet.

Duften af pølser, popcorn, fadøl, solcreme og lyden af glade mennesker er, hvad man kan forvente, begivenheden bliver holdt på boldbanerne bag Herlufmagle-Hallen.

Igen i år byder programmet blandt andet på både hoppeborge, highjumper, poolparty, børnediskotek, reklamebanko, loppemarked og trylleshow.

- Som noget nyt i år har vi også fået ponyridning og børnekoncert med »RayRay« på programmet. Da byfesten i år falder sammen med Danmarks første VM-kamp viser vi naturligvis denne på storskærme i festteltet lørdag aften. Alle er velkommen i teltet, og man kan købe en spisebillet til dette arrangement, oplyser formanden for Sommerfest 4160, Jesper Juul Nielsen.

Med årets byfest markeres det samtidigt, at noget, som udsprang af en idé over et glas rødvin for over seks år siden, nu for alvor er blevet til en tilbagevendende tradition, der styrker sammenholdet og fællesskabet for hele området.

- Det er klart, at når vi er en lille frivillig forening med begrænsede indtægter, så er det livsnødvendigt for os, at folk bakker op. Både vores gæster, men også virksomhederne, som jo gør det muligt for os overhoved at afvikle et arrangement i denne størrelse, erklærer Jesper Juul Nielsen.