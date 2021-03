Så er der Åbent Atelier for 18. gang

To uger inden, fredag d. 20. august, inviteres der til fernisering på en fælles udstilling i Næstved Kunstforenings lokaler på Sct. Peders Kirkeplads. Her udstilles et kunstværk fra hver af de deltagende udstillere i hele weekenden. Alle interesserede kan dermed få et smugkik og planlægge deres besøg hos kunstnerne.

Alle kan tilmelde sig inden deadline 11. april. Det er ikke et krav, at man har et atelier, dog skal man have mulighed for at udstille din kunst på en adresse inden for kommunegrænsen. Nogle kunstnere åbner deres have eller hjem, nogle slår sig sammen og lejer eller låner et fælleslokale, mens andre igen åbner dørene til deres værksted.