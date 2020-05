Se billedserie Der er god afstand mellem eleverne, som har sat sig til rette i de bløde stole for at se filmen »Hacker«. Her ses 12-årige Asger Elias Kasper Brønnum i front og Merle Blomberg Jensen på 11 år lige bagved. De nyder begge turen i biffen. Fotos: Mia Than West

Så er biografen åben - for skolebørn

Næstved - 23. maj 2020 kl. 08:22 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er biffen åben - i første omgang for skolebørn fra 3. til 9. klasser.

Nordisk Film tilbyder i samarbejde med Næstved Ungdomsskole åben skole, hvor eleverne kan komme i biografen og se film. Siden 18. marts har fremviseren været slukket i de seks sale i den store biograf på Fabriksvej. Nu er der liv igen i sal 1, hvor skoleelever fra Næstved Kommune siden onsdag i sidste uge har taget plads i de bløde, røde stole.

Stor tak Nordisk Film har landet over valgt at stille deres biografsale gratis til rådighed til alle kommuner. Det glæder biografchef i Nordisk Film Biografer Næstved, Bente Nielsen, der sammen med resten af personalet har været hjemsendt i over to måneder.

- Der var nogen, der fik en smuk tanke, at skolebørnene kunne bruge biograferne. Så gjorde det i det mindste noget gavn. Biografen stod jo alligevel tom, så lad os dog bruge den, siger Bente Nielsen.



Inspektør i Næstved Ungdomsskole, Lisbeth Pedersen, og René Lützen, der står for det tekniske i forbindelse med filmene, er glad for, at Nordisk Film har stillet en biografsal til rådighed.



Inspektør i Næstved Ungdomsskole Lisbeth Pedersen greb med det samme muligheden. De tilbyder i forvejen en række åben skole tilbud under coronakrisen som parkour, tik tok-dans, guidede ture i Næstved Kunstsby samt åben skatehal - så hvorfor ikke også tilbyde en tur i biografen.

- Det er noget af et udsyn, og de har været enormt lette at samarbejde med. Vi har simpelthen fået nøglerne og koderne udleveret. Stor tak til Nordisk Film, lyder det fra Lisbeth Pedersen.

To tomme sæder Skoledagen startede onsdag anderledes end normalt for eleverne i 5.b på Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej. Dagens første lektioner blev ikke brugt i klasselokalet, men i sal 1 i Nordisk Film Biografer Næstved.

Der var hverken popcorn, slik eller sodavand. Og for at overholde retningslinjerne må der maksimum være 50 i salen ad gangen, og der skal siddes med god afstand. Det betyder, at der skal være to tomme pladser mellem hver elev.

- Det er selvfølgelig lidt mærkeligt, men det er dejligt at være i biografen igen, siger Merle Blomberg Jensen på 11 år.

- Man plejer jo at sidde tæt med popcorn og det hele. Men det er nu hyggeligt, supplerer Asger Elias Kasper Brønnum.



To stole mellem hver elev - retningslinjer om afstand og hygiejne overholdes også i biografen.



En succes René Lützen fra »RL Live Lyd & Lys« styrer det tekniske. Han har stillet projektor, højtalere og ikke mindst sin tid til rådighed. Udstyret og teknikken i biografen kan nemlig ikke bruges, da personalet er sendt hjem.

- Jeg gik alligevel derhjemme og havde ikke så meget at lave. Så tænkte jeg, at det ville jeg godt bruge min tid på. Det er en fornøjelse at se ungerne hernede. De er super glade, siger René Lützen.

Han holdt møde med biografchef Bente Nielsen, som viste rundt og gennemgik alle de praktiske ting, inden de første elever kunne komme i biografen.

- Jeg har været glad for, at nogen har holdt øje med biografen. Det har i hvert fald været sjovt at lave noget anderledes. Det har været en succes, konstaterer Bente Nielsen.

Fuldt booket Næstved Ungdomsskole har skaffet en række film, som alle har et tema og tilhørende undervisningsmateriale. Klasserne kan selv vælge, hvilken film de vil se. Der er blandt andet blevet vist Krokodillebanden, Hacker og Vølvens Forbandelse.

Alle skoler i Næstved Kommune har fået tilbuddet om at komme i biografen. I starten var det kun 3. til 5. klasse, men da overbygningen kom tilbage i skole fik de også tilbuddet. Og det har indtil videre været et hit med fuldt booket og to hold hver dag.

Efter filmen fik eleverne i 5.b udleveret en vådserviet til at spritte armlæn og sæde af, så biografen er klar til, at næste hold elever kan indtage de bløde sæder. Samarbejdet mellem Nordisk Film og Næstved Ungdomsskole fortsætter indtil videre til starten af juni.

Selv om Folketingets partier nu har givet grønt lys til, at landets biografer kan genåbne før 8. juni, er der endnu ikke fastsat en dato for genåbningen af Nordisk Films biografer.

