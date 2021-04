Så er aftalen underskrevet: Klapjob til førtidspensionister

Se billedserie Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune, de konservatives Anette Brix, og projektleder for KLAPjob i Landsforeningen LEV, Claus Bergman Hansen underskrev aftalen om tættere samabejde. Fotos: Rikke Bondesen

Næstved - 14. april 2021 kl. 09:45 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Efter flere års tilløb og uformelt samarbejde har Næstved Kommune og KLAPjob indgået aftale om et formaliseret samarbejde, der blandt andet betyder, at Næstved Kommune og KLAPjob har fået lavet en folder, som ligger på jobcentret og andre steder, hvor førtidspensionister og ledige fleksjobbere med et handicap kan finde den.

Formålet med aftalen er at gøre vejen kortere mellem den borger, som kommunen har kontakten til, og firmaer, som KLAPjob har indgået samarbejdsaftaler med.

Flere skånejob Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune, Anette Brix og Projektleder for KLAPjob under LEV, Claus Bergman Hansen satte deres underskrifter på aftalen ved en lille højtidelighed udenfor kommunekontoret i Rådmandshaven.

- Mennesker, der lever med kognitive handicap, har de samme ønsker og drømme som alle andre om at kunne bidrage til fællesskabet. Derfor glæder det mig, at vi i samarbejde med KLAPjob får sat fokus på, at de sagtens skal være en god ressource på vores lokale arbejdspladser, siger Anette Brix.

Claus Bergman Hansen fra KLAPjob mener, det er vigtigt at få opbakning af kommuner og politikere.

- I de kommuner vi indgår aftaler med stiger antallet af jobs i denne her kategori typisk med 50 procent det første år og ligeså meget det andet år, siger Claus Bergman Hansen, der selv er far til en ung mand, som er kommet i job i Bilka gennem ordningen.

Bjørn presser på Bjørn Burkal er klapambassadør og er manden, som har presset på for at få Næstved Kommune til at indgå aftalen med KLAPjob. Han er selv født med et handicap og har arbejdet under Klapjobordningen i Rema 1000. Jobbet har styrket ham så meget, at han nu er i gang med en uddannelse på VUC. Ved siden af arbejde han på at skaffe klapjob til ligesindede. Og der er hans fortjeneste at Næstved Kommune har fået en aftale ligesom Faxe og Kalundborg Kommune.

- Vi mangler stadigvæk Vordingborg, siger Bjørn Burkal, der promoverer den gode sag via Youtube videoer. Han filmede også ved ceremonien i Rådmandshaven og interviewede blandt andre arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen.

KLAPjob hjælper hvert år over 600 førtidspensionister med kognitive handicap i job, gennem aftaler med mange forskellige virksomheder, især indenfor detailhandel og hotel- og restaurationsbranchen.I Næstved er det klapjobkonsulent Stine Lindskou, der kobler borgere med virksomheder.

- Når der er fundet et match, starter man i en måneds ulønnet praktik, få der laves kontrakt om en lønnet job, siger Stine Lindskou.

Hun fortæller, at der for nylig er indgået en samarbejdsaftale med AffaldPlus, der kan tilbyde klapjob som genbrugsmedarbejder.

