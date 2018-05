Marina Paulsen mener, formanden for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal møde ansatte, beboere og pårørende på bosteder og andre enheder under udvalget. Foto: Anna Møhl

SF'er: Formand bør lytte til de berørte af handicapbesparelser

Næstved - 13. maj 2018

Efter Sjællandske tidligere på ugen skrev om udsigt til besparelser i år på op imod 15 millioner kroner på handicapområdet, gik formanden for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Michael Perch (S), i offensiven.

Som han også sagde til Sjællandske, er han bevidst om, at handicapområdet i forvejen er hårdt presset økonomisk, og derfor søger udvalget også byrådet om at få dækket budgethullet.

- Vi vedtager ikke flere besparelser end absolut nødvendigt, for området er presset og der er ikke flere lavthængende frugter. Send mig meget gerne jeres input, hvis der er noget, jeg skal være opmærksom på, skrev han forleden i en kommentar på Facebook.

Det fik Marina Paulsen, tidligere lokalformand for SF, til at foreslå formanden, at han bogstaveligt talt ser nærmere på sagerne.

- Jeg vil foreslå formanden for Omsorgsudvalget Michael Perch (S) at gå en anden vej. Tag ud og besøg boenhederne og tal med medarbejderne »på gulvet«, som arbejder med beboernes omsorg og personlige pleje.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget er i foråret i gang med en tur rundt i kommunen, hvor de over fire gange besøger en lang række bo-, behandlings- og hjælpecentre, fortæller Michael Perch.

Under udvalgets næste besøgsrunde i slutningen af maj skal de evaluere forløbet hidtil.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi fremadrettet som udvalg bliver ved at komme ud, siger Michael Perch, der dermed har lagt op til en besøgsrunde to.

I forhold til opslaget om ønskede input på området, forklarer Michael Perch, at det ikke er er meningen, at offentligheden skal løse udfordringen med at finde de 15 millioner kroner. Det er udvalgets problem, og de skal finde løsningen, understreger han.

- Men jeg synes, at de, som har viden på området, skal have et rum til at komme frem med det, siger Michael Perch, der har aftalt at snakke det kommende sparekatalog igennem med formanden for Handicaprådet, Tonny Ploug, når det foreligger om nogle uger.