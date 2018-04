SF vælger ung kandidat

- Anne kender til alle de problematikker, som Vest- og Sydsjælland, inkl. Lolland-Falster, kæmper med i dag. Vi i SF er sikre på, at Anne bliver en stærk og vigtig stemme, ikke kun for SF Næstved, men for hele vores region, siger Marina Paulsen, menigt medlem af SF Næstved.

- Jacob og jeg er meget optaget af den samme fortælling om et Danmark, der ikke hænger sammen, og hvor især sydsjællænderne bliver ladt i stikken. Det skaber nogle enorme udfordringer i regionen, at man har centraliseret uden samtidig at forbedre transportmulighederne. Vi vil arbejde benhårdt for, at styrke borgernes muligheder udenfor storbyerne. Det kræver en folkeskole i verdensklasse, god og lige adgang til sundhed, arbejdspladser, transport- og uddannelsesmuligheder, og social retfærdighed, siger Anne Valentina Berthelsen og understreger samtidig, at målet er at få mere end ét mandat til SF i Region Sjælland efter næste folketingsvalg.