SF: Det er en opgave for jobcentret

Næstformand i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Jette Leth Buhl mener ikke, at Githa Nelanders (NB) forslag om at droppe integrationsindsatsen og overfører alle til beskæftigelsesindsatsen holder vand.

SF'eren mener, at sagen om Nyasa Wikonda Masoka handler om, at man skal give en individuel vurdering af de mennesker.

- Det er jobcentrets opgave, uanset at hun er analfabet. Jeg kan ikke forstå, at de bliver ved med at koste rundt med en udsat kvinde. Hun er her som kvoteflygtning, siger hun.