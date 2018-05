Se billedserie Kredsformanden, der valgte selv at gå. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Susanne Svendsen. Foto: Mogens Lorentzen

Send til din ven. X Artiklen: S-formand valgte at gå inden kup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-formand valgte at gå inden kup

Næstved - 07. maj 2018 kl. 14:47 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Utilfredsheden havde ulmet i flere socialdemokratiske foreninger i Næstved Kommune i et stykke tid, og da kredsen holdt ordinær generalforsamling 25. april, var tre af de seks lokalforeningerne, Fladså, Suså og Næstved NV, klar med en ny formandskandidat, Søren Andersen.

Forud var gået en periode med stigende utilfredshed med den siddende formand Susanne Svendsen, som kilder, avisen har talt med, ikke står tilbage for at kalde arrogant og frygtindgydende i sin ledelsesstil.

- Hun overfuser folk. Tilliden var væk, lyder kritikken.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Marianne Olsen vil ikke kommentere personangrebene, men bekræfter, at der har været et formandsskifte, som, hun mener, er helt udramatisk. Hun afviser, at der er tale om et kup.

- Der er et tidspunkt, hvor det er tid for at stoppe, og det tidspunkt var nu, siger hun om formandsvalget til avisen.

Jens Haugaard, medlem af bestyrelsen i Næstved NV, mener, det handlede om, at de var en gruppe, der gerne ville noget andet - det var mere et tilvalg af Søren Andersen end et fravalg af Susanne Svendsen.

Han erkender dog, at Susanne Svendsen er en dame, man kan slå sig på.

- Sådan er det, når man er en karismatisk person og har kant, siger han.

Da generalforsamlingen gik i gang var det ikke meningen, at Susanne Svendsen ville gå af.

Ret beset var hun ikke på valg, men nogle vedtægtsændringer, der var blevet vedtaget tidligere på aftenen fordrede, at formanden nu var på valg alligevel.

- Hun var indstillet på at fortsætte, siger Marianne Olsen, der fortæller, at vedtægtsændringerne blev vedtaget for at standardisere vedtægterne i alle partiforeningerne. Det var noget, man havde arbejdet på gennem længere tid.

Den nye valgsituation fik tilsyneladende den siddende formand Susanne Svendsen til at meddele, at hun ikke ville fortsætte.

Jan Grabas, formand for partiforeningen Næstved NV, var godt forberedt og foreslog Søren Andersen som ny kredsformand, og han blev valgt enstemmigt

For Marianne Olsen var det ikke en overraskelse, at der var en ny formandskandidat. Det var meldt ud på forhånd, fortæller hun.

- Jeg var jo selv med til at stille ham op, og jeg ser frem til at arbejde sammen med ham, siger hun.

Avisens kilder fortæller, at da Søren Andersen accepterede at stille op, bad han om selv at få lov til at informere den siddende kredsformand og foreningsformændene, om at han stillede op, men dette skete tilsyneladende ikke, og derfor var det kun en snæver kreds, der vidste, at der var en ny kandidat.

Dette afviser den nye formand Søren Andersen. Han har fortalt det til Susanne Svendsen, slår han fast.

- Hun vidste det allerede, da jeg talte med hende, siger han.

Kilder fortæller, at flere var temmelig utilfredse med, at de ikke vidste, der var en ny kandidat på banen, og der har været medlemmer, der opfattede formandsskiftet som et kup, men ifølge Sjællandskes kilder var det ikke tænkt som et kup.

Der er dog forståelse for, at det kunne opfattes sådan.