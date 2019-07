Rynkerne nærmer sig: Paris skal farves gul

Pia Galle fortæller historien.

- Jeg blev skilt for et par år siden, og besluttede at søge om at komme med Team Rynkeby. Jeg havde aldrig siddet på en racercykel, men havde lyst til at prøve. Det gode formål med at hjælpe kræftsyge børn er også en stor motivation. Jeg søgte og blev optaget. Og kørte i 2018 til Paris, hvor Bettina og Bodil tog imod mig. Jeg sagde til dem, at de skulle prøve at tage med. Jeg fortalte, at det slet ikke er hårdt. Så jeg fik dem lokket med, griner Pia Galle, der er Team Rynkebys bjergdronning. To år i træk har hun været hurtigste kvinde på den ikoniske bjergvej Mur de Huy.