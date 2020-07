Klaus Østerby Madsen og Klaus Henrik Pedersen glæder til at cykle til Paris næste år. Fotos: Mogens Lorentzen

Rynkeby-venner spiller billard

- Klaus lå jo bare hjemme på sofaen, når han kom fra arbejde. Derfor fik jeg ham til at interessere sig for Team Rynkeby.

Han debuterede som Rynkeby-rytter i 2018, men sprang over sidste år. Men sammen med vennen Klaus Henrik Pedersen, elektriker, havde han glædet til at cykle til Paris.

Paris-turen har coronaen sat en stopper for, så de to gange Klaus cykler nu Danmark Rundt. Som en del af Team Rynkeby Storstrøm - 32 ryttere og 12 servicefolk.

Elektriker-Klaus er 56 og indrømmer, at han ikke har dyrket motion i over 30 år.

- Jeg er blevet grebet af cyklingen. Så jeg håber at cykle til Paris næste år med Team Rynkeby. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan cykle til Paris i år, men Danmark Rundt er også en stor oplevelse. Og en cykel-udfordring med mange kilometer, siger Klaus Pedersen.

- Ja, det er stærkt vanedannende. Jeg kan faktisk ikke undvære det. Jeg har i mange år drømt om at være med, men først for et par år siden fik jeg tid. Det er kammeratskabet og det gode formål, der trækker. Og så får man god motion, siger Klaus Østerby Madsen.