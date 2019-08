Se billedserie Det er sidste gang, at Team Rynkeby Storstrøm sender gule balloner til vejrs. Foto: Mia Than West

Rynkeby-ryttere har fået udstedt flyveforbud

Næstved - 28. august 2019 kl. 11:15 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby Storstrøm vil have offentligt tilskud, skal de fuldstændig afholde sig fra at sende miljøbelastende balloner op at flyve, når de næste sommer kører fra Næstved til Paris. Det står klart efter et flertal i Byrådet tirsdag aften stemte for et forslag fra det socialdemokratiske byrådsmedlem Per Sørensen.

Miljømarkeringen gælder udelukkende det europæiske velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme. I sommer fastholdt Team Rynkeby Storstrøm trods kritik, at de ville sende 500 gule balloner til himmels, da de forlod Næstved. Det faldt Per Sørensen for alvor for brystet, da han er bekymret for, hvilke dyr og fisk, der måtte spise ballonerne, når de falder ned igen.

- Lukker man balloner ud i naturen, vil jeg ikke være med til også at give kommunalt tilskud, siger Per Sørensen.

Det kommer heller ikke til at ske i Næstved.

Team Rynkeby Storstrøm har overfor Sjællandske markeret, at de dropper ballonfærden næste sommer. Den gule ballonhimmel tager for meget fokus fra det egentlige formål, nemlig at hjælpe børn med kritiske sygdomme, mener cykelmotionisterne.

Afstemningen blandt 31 byrådsmedlemmer gælder kun Team Rynkeby Storstrøm, hvis de indsender en ansøgning om kommunalt tilskud næste gang de skal cykle til Paris. De vil kun kunne få tilskud, hvis de ikke sender balloner til vejrs. Ballonforbuddet gælder ikke andre, der søger om offentlig støtte.

Mange byrådsmedlemmer tog ordet og luftede en vis sympati over for at koble balloner og kommunalt tilskud sammen. Flere bemærkede, at om ikke andet, så havde 500 gule balloner over byens torv sat skub i debatten om affald i naturen.