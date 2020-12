Rykker gudstjeneste tilbage i kirken: Menighedsråd havde helst aflyst

- I de her tider ville det være alt for uansvarligt at samle 150 mennesker i Herlufmaglehallen. Derfor flytter vi gudstjenesterne tilbage i kirken, siger menighedsrådsformand Anni Karen Marie Dam.

»Det smerter os at skrive denne opfordring, fordi vi elsker at spille, synge og holde gudstjeneste i kirken til jul. Det er en af de mest specielle og hyggelige højtider at være ansat i folkekirken i, men i år glæder vi os ikke. Vi føler en knude i maven over at skulle passe vores arbejde denne jul, fordi vi ved, hvor mange mennesker kirken kommer til at samle uden at kirken kan garantere for deres sikkerhed«, står der i henvendelsen.