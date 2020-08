Irina Higham og Oxana Steen har på blot to måneder skabt stor succes med at samle p.t. 1900 russiske-talende kvinder i Danmark i et fælles forum, der viser vej til vellykket integration. Pressefoto

Russiske powerkvinder viser vej til vellykket integration

Sammen har de stiftet online-platformen Powerwomen, et fællesskab for russisk-talende kvinder i Danmark, der p.t. tæller 1900 aktive medlemmer, som oprindelig kommer fra Rusland, Ukraine, Hviderusland og andre tidligere sovjetrepublikker.

De fleste af os har et noget mørkt og mudret billede af Rusland, Ukraine og Hviderusland og de mennesker, der kommer derfra. Det har Oxana Steen fra Næstved og Irina Higham fra Ringkøbing sat sig for at lave om på.

