Centerchef Torben Kelm Danielsen, Center for Trafik og Ejendomme i Næstved Kommune slaå fast at udfasning af Roundup vil gøre ukrudtsbekæmpelse dyrere. Privatfoto

Roundup - når intet andet hjælper

Næstved - 01. juni 2021 kl. 11:56 Kontakt redaktionen

Vi anvender Roundup, hvor det er svært at bekæmpe ukrudt på anden måde.

Det siger centerleder Torben Kelm Danielsen, Center for Trafik og Ejendomme i Næstved Kommune.

Han fortæller at forbruget er faldet drastisk over de seneste år, efter man har indført spotsprøjtning, hvor man går efter den enkelte plante i stedet for bare at overfladesprøjte.

Det er især på belægninger, at de bruger produkter med glyphosat, fordi det er meget effektivt.

Dyrere løsning Torben Kelm Danielsen fortæller, at der kan nøjes med at køre over arealerne en gang om året. Hvis de skal bruge ukrudtsbrændere, så skal de samme arealer behandles 10-12 gange om året. Det kræver mere mandskab og bliver derfor væsentlig dyrere, end de ca. 345.000 kroner det koster nu. Skum er også en mulighed, men effektiviteten er lidt usikker.

- Man kan også bruge stålbørster. Det er effektivt, men det ødelægger asfalten, siger Torben Kelm Danielsen.

De har overvejet at bruge syre, men der kræver også, at man køre over samme areal mange gange i løbet af en sæson.

I sidste ende er det en politisk beslutning, og Park og Vej under Center for Trafik og Ejendomme har præsenteret forbruget for Teknisk Udvalg, som tog det til efterretning.

Torben Kelm Danielsen fortæller, at det også har været til debat i byrådet, men uden en beslutning.

