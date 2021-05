Arkivbillede Foto: Photographer: George Dolgikh/George Dolgikh - stock.adobe.com

Rotte skudt i Rema 1000

Næstved - 31. maj 2021 kl. 14:19 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

En enlig rotte blev mandag morgen fanget og uskadeliggjort i Rema 1000 på Karrebækvej i Næstved. Butikken har været lukket ned hele mandag, men åbner efter planen lidt senere på dagen tirsdag.

- Man bliver lidt svedt, når man ser sådan en fætter fra morgenstunden, siger købmand Johnny Olsen. Han har styret butikken på Karrebækvej i 15 år, og det er første gang i hans karriere, at han står ansigt til ansigt med en rotte.

Rotten var trængt ind i baglagret i et øjebliks uopmærksomhed fra personalets side, og butikken lukkede ned for kunder med det samme. Siden er mandagen blevet brugt på at identificere problemet yderligere, og konklusionen er indtil videre, at det var et enkeltstående tilfælde.

- Det var heldigvis en enlig svale - eller rotte om man vil - men vi bruger resten af dagen og i morgen tidlig på at blive helt sikre.

Butikken åbner derfor klokken 09 i stedet for klokken 07 i morgen tidlig, fortæller butikschefen.

- Det største fokus var at holde den udenfor selve butikken, og det lykkedes heldigvis, siger Johnny Olsen. Butikken har ikke været tvunget til at smide varer ud, da rotten ikke har været i kontakt med varer på lagret, men enkelte glasflasker er sat i karantæne for en sikkerheds skyld, indtil man er helt sikker på, at rotten ikke har været i kontakt med disse.

Skudt med luftgevær Skadedyrsbekæmpelsen blev efter procedure for supermarkedskæden tilkaldt med det samme, og med en specialtrænet hund, der er særligt god til at søge rundt på egen hånd, fik man indfanget og uskadeliggjort det lille kræ.

- Det lyder næsten som en western, men de skød den. Altså ikke med en revolver, men med et luftgevær, siger Johnny Olsen, som er lettet over at det ikke drejede sig om flere. Nu glæder han sig til at åbne en rottefri butik i morgen.

- Som det ser ud nu, så kan vi åbne med god samvittighed i morgen ved ni-tiden, når vi har tjekket alt igennem igen, lyder det fra den erfarne butikschef.

