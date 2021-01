Roligt nytår: Brandfolk blev dog kaldt ud til en lidt atypisk opgave

Med kun tre meldinger om brande i tidsrummet mellem klokken 12.00 den 31. december og klokken 04.00 den 1. januar, hvoraf ingen var af særlig alvorlig eller voldsom karakter, er der ikke meget at klage over.

To skraldespandsbrande

Flemming Nygaard-Jørgensen, beredskabsdirektør i Midt- og Sydsjællands Beredskab, glæder sig over de få udrykninger. Arkivfoto: Jens Wollesen

Ved 04.00-tiden kom der en lidt atypisk melding ind om, at der var gået ild i en båd, der lå på land.

Det viste sig at være en mindre træbåd, der stod på en privat grund på Holmegaardsvej i Fensmark, der var brændt ud.

- Der var ikke meget slukningsarbejde tilbage til os, for båden var brændt helt ud, siger Flemming Nyggard-Jørgensen.

Båden stod frit, så der var ingen risiko for, at ilden kunne have spredt sig til nærliggende bygninger.