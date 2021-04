Østre Landsret skal nu tage stilling til, om to mænd på henholdsvis 54 og 29 år skal dømmes for røveri. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Røveridømte mænd anker til landsretten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røveridømte mænd anker til landsretten

Næstved - 10. april 2021 kl. 04:59 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

To mænd på 54 og 29 år blev i marts idømt henholdsvis ni og otte måneders fængsel for røveri ved Retten i Næstved. De har nu begge besluttet at anke til landsretten.

Læs også: To nye domme i kæmpesag om massiv narkohandel

Sagen drejer sig om en episode, der fandt sted 19. oktober sidste år. Byretten fandt det bevist, at den 54-årige sendte to håndlangere afsted for at inddrive narkogæld fra en 25-årig mand i Fuglebjerg.

To mænd - den 29-årige samt en anden mand på 28 år - troppede kort efter klokken 21 op i lejligheden og krævede, at den 25-årige betalte sin gæld til den 54-årige. Det blev nægtet, og derfor slog den 29-årige manden med knytnæveslag i ansigtet, mens den 28-årige snuppede hans mobiltelefon. Den 28-årige ville også have et knytnæveslag afsted, inden mændene igen forlod lejligheden.

Tredje mentalundersøges Efter episoden kontaktede offeret straks politiet, som bare få timer senere kunne anholde de to mænd. Den 29-årige havde en ulovlig kniv på sig, som han også blev dømt for besiddelse af.

Retten fandt også den 28-årige skyldig i, hvad der blev takseret til et røveri, ligesom han blev dømt for hvidvask af 99.000 kroner. Hans straf kunne dog ikke udmåles med det samme, idet der mangler at blive foretaget en mentalundersøgelse. Det er endnu ikke sket.

- Jeg drikker dit blod Mens to af de tre dømte altså nu skal have deres sag prøvet ved Østre Landsret - datoen er endnu ikke fastlagt - har en anden dømt mand, som Sjællandske omtalte i sidste måned, besluttet sig for at modtage den dom, han fik. Der er tale om en 33-årig somalier, hvis 14 dages betænkningstid i forhold til at anke også netop er udløbet.

Manden blev fundet skyldig i fire forhold, hvor de to vigtigste drejede sig om vold mod personer i offentlig tjeneste. Begge episoder skete på et bosted i Næstved, og i begge tilfælde gik den 33-årige amok på personalet, der blev skubbet og fik kastet mønter, sten og en gasflaske efter sig.

- Jeg drikker dit blod som en vampyr. Jeg tager 16 år i spjældet for at slå dig ihjel. Jeg knepper dig og din familie. Du kommer ikke til at se verden længere, var nogle af de trusler, som somalieren også kom med i forbindelse med hændelserne.

Den 33-årige blev idømt en behandlingsdom på ubestemt tid. Han slap med en advarsel i forhold til udvisning til hjemlandet.

relaterede artikler

Kæresten opdagede forsikringssvindel: Udsat for grov vold og truet med pistol 23. marts 2021 kl. 04:43

Balkan-forældre risikerer udvisning for grov vold mod deres børn 20. marts 2021 kl. 04:31