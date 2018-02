1. februar stopper Jørgen Rørby Johansen som direktør for familiens vognmandsfirma og overlader rattet til sønnen Carsten Rørby Johansen. Her ses de foran firmaet nyeste indkøb, en stor kran. Foto: Helle Hansen

Rørby Johansen bliver løftet ind i fremtiden

- Der kommer flere og flere regler for alt muligt, siger han som en del af begrundelsen for nu at overlade direktørposten til sønnen. Generationsskiftet har været under forberedelse i en fem-seks år nu med gradvis overdragelse af aktierne i firmaet, så Carsten Rørby Johansen pr. 1. februar også har aktiemajoriteten i Rørby Johansen A/S.