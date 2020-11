Rønnebæksholm vælger vinder af særlig pris

Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) er en censureret udstilling for samtidskunst. I år er Kunsthal Rønnebæksholm blevet inviteret til et samarbejde med KE, så det bliver Rønnebæksholm, der skal vælge vinderen af KE-prisen 2020.

Blandt alle antagede kunstnere på KE20 udvælger kunsthallen ved Næstved en eller flere vindere, der gennem deres værkbidrag udmærker sig særligt positivt. Den eller de prisvindende kunstnere inviteres til at udstille på Rønnebæksholm som en del af kunsthallens udstillingsprogram for 2021.

Kunstnerne Efterårsudstilling blev dannet i 1900 som et alternativ til Charlottenborgs Forårsudstilling, der på det tidspunkt kun antog værker fra akademistuderende. Siden 1900 har KE levet som en demokratisk foranstaltning og en døråbner ind til den professionelle kunstverden, idet alle kan få deres værker professionelt, kunstfagligt bedømt, uafhængigt af netværk og baggrund.

KE har altid været en åben, censureret udstilling drevet af kunstnere, som gennem årene både har givet plads til det nyskabende og til de stemmer, som måske ikke ville have fundet et ståsted på den øvrige kunstscene.

Den Frie

I den sammenhæng kan nævnes Astrid Holm, Sonja Ferlov Mancoba, Else Alfelt og Pia Arke - kunstnere, der alle har været udstillet på Rønnebæksholm, og som historisk set har stået i skyggen af deres mandlige kolleger. Landets kunsthaller og museer gør i disse år en indsats for at skrive dem ind i den kunsthistorie, hvor de hele tiden har hørt til.