Rønnebæksholm efterlyser: - Må vi låne dit tæppe?

- Idéen om at åbne et hospital opstod, da jeg for nylig blev indlagt på det officielle hospital i en periode på tre måneder. Da jeg var der, blev det klart for mig, at jeg havde brug for et andet hospital. Vi har brug for et andet hospital. Et der er åben for eksperimenter i pleje og behandling. Ikke kun med hensyn til psykisk sygdom, men for alle former for sygdom og handikap, der mangler repræsentation og integration i denne verden. Giv os en pause, siger kunstneren selv.