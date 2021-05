Rønnebæksholm åbner ny udendørs udstilling

Lørdag den 15. maj klokken 13 er der mulighed for at komme til åbning af udstillingen »Det Æstetiske Øre« i Rønnebæksholms park.

Udstillingen er et lydbaseret kunstprojekt med kunstnerne Olga Benedicte, Kristian Byskov, Ragnhild May og Jenny Gräf Sheppard, udviklet i samarbejde med Kunsthal Rønnebæksholm og kurateret af freelancekurator Iben Bach Elmstrøm.

Projektet er opstået i kølvandet på den isolation, som den nuværende coronapandemi har tydeliggjort. »Det Æstetiske Øre« er udviklet og først vist på tre sociale institutioner i Næstved; PERRON 1, et værested for borgere med en psykisk sygdom, bo- og aktivitetscenteret Solgaven for blinde og svagsynede samt Munkebo Plejecenter. Her har kunstværkerne roteret frem til i fredags, og nu kan de så opleves samlet i Rønnebæksholms park frem til 30. maj.