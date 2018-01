Rønnebæksholm: Kort og godt om Grønland

Tænk at stå et sted, hvor der aldrig nogensinde har været mennesker før?

For at registrere, måle og male et helt uberørt hjørne af det nordøstlige Grønland, tog Danmarks-ekspeditionen i 1906 til det kolde nord. Blandt deltagerne var maleren Aage Bertelsen. Han var en ung eventyrlysten kunstner, som hurtigt fik meldt sig til Ludvig Mylius-Erichsens ekspedition.

På udstillingen kan man se Aage Bertelsen lille malerkasse. Den vidner om, at der skulle en helt særlig teknik til for at kunne male de grønlandske landskaber i 20 graders frost. Aage Bertelsen var nødt til at medbringe særlige kemikalier, så tuberne med oliemaling ikke frøs til is.