Røgalarm vækkede beboere i brændende hus: 16 brandfolk måtte rykke ud

- På et tidspunkt var branden ved at udvikle sig og få rigtig fat i hovedhuset, så der måtte vi opgradere vores mandskab på stedet til i alt 16 brandfolk og fem store køretøjer, fortæller Thomas Halskov fra Midt- og Sydsjællands Beredskab, der var indsatsleder på stedet.

- Beboerne lå og sov, men de havde heldigvis en røgalarm, der kunne sørge for, at de kom ud i tide, siger Thomas Halskov.

Han fortæller yderligere, at episoden i Karrebæksminde er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have installeret røgalarmer i sit hus.