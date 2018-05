Fodgængerfeltet over Østre Ringvej er sikkert nok. M-broen genopføres ikke. Foto: Anna C. Møhl Foto: Wollesen

Rødt lys bygger bro over ringvej

Næstved - 09. maj 2018 kl. 09:01 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mængden af trafik på Østre Ringvej i Næstved er faldet så voldsomt, at M-broen ikke genopføres.

Det står klart efter et møde i Byrådets tekniske udvalg. I stedet for at køre på ringvejen, vælger mange i stedet omfartsvejene. I august sidste år blev den gamle fodgængerbro M-Broen over Østre Ringvej revet ned og erstattet af en midlertidig, lysreguleret fodgængerovergang, som siden har ført skolebørn sikkert over den trafikerede vej.

Den 25 år gamle M-bro var så nedslidt, at den ikke levede op til sikkerhedskravene. Den var så medtaget, at den blev revet ned.

Byrådet vedtog at udskyde beslutningen om, at der eventuelt skal opføres en erstatning af den gamle fodgængerbro med et år. Administrationen har lavet trafiktælling og konstaterer, at der ikke er registreret uheld på stedet indenfor det sidste år.

Selv om Venstre har kæmpet for at genrejse broen, taler trafiktællingerne deres tydelige sprog. Den manuelle tælling af de bløde trafikanter, som krydser Østre Ringvej, blev udført fem hverdage i april i tidsrummet 7.30-8.30. Den viser, at 67-78 personer har passeret signalanlægget. Der var heller ikke tegn på, at bilerne klumpede sig sammen i lange køer, når de bløde trafikanter gik over ringvejen.