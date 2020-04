Røde Kors venter med genåbning trods grønt lys

Men kunder, der ønsker at gøre et genbrugskup, må væbne sig med tålmodighed. For selvom hovedorganisationen Røde Kors har givet grønt lys til, at genbrugsbutikkerne landet over åbner igen, så holder butiksleder i Fuglebjerg Anne Marie Petersen fast på, at dørene først bliver slået op mandag den 11. maj.