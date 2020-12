Røde Kors har gjort julen gladere for 150 trængte børnefamilier i Næstved og Fuglebjerg, kirkerne, Frelsens Hær og Svovlstikkerne. Her er det formand for Svovlstikkerne Christian Dreist. Foto: Robert Andersen

Røde Kors redder julen for 150 familier

- Julen handler om at glæde hinanden, og vi er glade for at have gjort julen lettere for nogle af de børnefamilier, der har det svært, siger aktivitetsleder i Dansk Røde Kors, Linnea Brønnum.