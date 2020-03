Se billedserie Røde Kors butikken i Næstved holder lukket til og med den 28. marts. Fotos: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors lukker alle aktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors lukker alle aktiviteter

Næstved - 14. marts 2020 kl. 21:58 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Grundet coronavirus ser vi os desværre nødt til at holde lukket til og med den 28. marts«.

Læs også: Café Fuglen er sikret tre års luft under vingerne

Den besked møder kunderne i Røde Kors butikken i Kindhedstegade i Næstved. På baggrund af de seneste udmeldinger og retningslinjer fra myndighederne i forbindelse med coronavirussen (Covid-19), har Røde Kors i Danmark besluttet at indstille alle aktiviteter og lukke samtlige genbrugsbutikker for at undgå unødig smitterisiko og for at følge myndighederne anbefalinger.

Det betyder, at alle aktiviteter i Røde Kors i Næstved og Fuglebjerg lukker. Det gælder alt fra besøgstjeneste og patientstøtter til familienetværk og integrationsarbejde. Det gør Røde Kors for at tage et kollektivt ansvar for, at smitterisikoen reduceres.

Røde Kors i Næstved og Fuglebjerg er hver dag i tæt kontakt med mange sårbare mennesker. Det er i høj grad dem og organisationens egne frivillige, de vil beskytte, oplyser organisationen.

Røde Kors har fokus på, i så vidt muligt omfang, at erstatte fysisk besøg mellem frivillige og personer, der har brug for støtte, med tryghedsopkald eller anden kontakt over telefon for at sikre nærvær og medmenneskelighed.

relaterede artikler

Røde Kors flytter til ny butik 19. juni 2019 kl. 09:09