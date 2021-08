Rockhistorier sender live fra Næstveds store plademesse

Udover at være et lokalt samlingspunkt for sydsjællandske pladesamlere, tiltrækker messen også sælgere og besøgende langvejs fra. Så chancen for et godt fund er stor.

De to garvede podcast-værter plejer at tale om den musik, de elsker allermest. Det vil sige et forløb af to timers varighed gennem enten en kunstners karriere eller et tema eller et mixtape.