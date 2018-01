Alle tre varetægtsfængslede er sigtet for at have medvirket til drabsforsøget på Østre Ringvej 3. november. Rockerpræsidenten og kvinden er desuden sigtet for handel med ikke under 70 kilo hash. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Rockerpræsident stadig fængslet

Næstved - 19. januar 2018 kl. 18:51 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 34-årige præsident for Bandidos i Næstved skal fortsat sidde varetægtsfængslet de kommende fire uger. Det har Retten i Næstved besluttet, og det samme gælder i øvrigt for de to andre sigtede i sagen.

Alle tre blev anholdt 19. december og fremstillet i grundlovsforhør samt varetægtsfængslet dagen efter.

De er alle sigtede for at have medvirket til et drabsforsøg i november måned. Her trængte to mænd klokken 3.45 om natten ind i en lejlighed på Østre Ringvej, hvor den 25-årige beboer blev skudt i alt seks gang i mave, arme og ben.

Han var i livsfare men overlevede, i modsætning til sin hund.

Den ene af de to gerningsmænd er stadig på fri fod, mens politiet mener, at den anden er en 26-årig Bandidos-rocker, som altså også fortsat skal sidde fængslet. Præsidenten skulle have stået for planlægningen.

Den sidste fængslede i sagen er en 40-årig kvinde. Hun er sigtet for at have skaffet våbnet, der blev brugt ved drabsforsøget, ligesom hun er sigtet for - sammen med rockerpræsidenten - at have handlet med ikke mindre end 70 kilo hash.

Noget er dog gået galt i samarbejdet mellem de to, for den 34-årige er også sigtet for at have truet kvinden med en kniv og udtalt, at hvis han »ikke fik pengene, ville han stikke den i hende«.

