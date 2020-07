Satudarah har ikke noget klubhus i Næstved, men rockergruppen har været aktive i byen i årevis. Foto: Roberto Pfeil

Rockere anholdt for voldelig afstraffelse og afpresning

Næstved - 04. juli 2020 kl. 11:01 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har gennem den seneste uge anholdt fem personer med tilknytning til rockergruppen Satudarah. Senest blev to personer anholdt torsdag i det storkøbenhavnske område.

De to mænd blev fredag fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre ved Retten i Nykøbing Falster. Her nægtede de sig skyldige, men begge blev varetægtsfængslet i 14 dage. De øvrige tre anholdte er allerede varetægtsfængslet.

De anholdte mistænkes for at have deltaget i en intern afstraffelse af et Satudarahmedlem, som ønskede at melde sig ud af rockergruppen. De er ligeledes sigtet for afpresning, idet de krævede 100.000 kroner i udmeldelsesgebyr af manden, som også fik en dummebøde på 600.000 kroner.

Flere kan blive anholdt Hændelserne har efter politiets opfattelse forbindelse til den gren af Satudarah, som holder til i Næstvedområdet.

- Det er vigtigt, at rocker-/bandegrupperne ikke får held til at opstille deres egne regler uden om den almindelige lovgivning; særligt når det som i dette tilfælde har udmøntet sig i en voldelig afstraffelse og afpresning, siger politiinspektør Kim Kliver og fortsætter:

- I denne sammenhæng er det gået ud over en person fra gruppen, og den form for parallelsamfund er ikke acceptabelt. Vi står ikke så tit med sådanne sager, idet miljøet ofte har held til at true sig til tavshed. Men det er vigtigt, at man går til politiet med oplysningerne, så gerningsmændene ikke har held til at slippe fri, siger Kim Kliver.

Han ønsker ikke at uddybe yderligere om sagen over for Sjællandske men fortæller, at han ikke kan afvise, at der komme flere anholdelser i sagen.

