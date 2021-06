Siden huset på Holmevej 73 var rockerborg indtil 2016, har det sidste levn været det jerngitter på tredjesal, som symboliserer gruppen Westside Nation, som havde tilknytning til Bandidos. Fotos Jeppe Sahlholdt

Rockerborg bliver til bosted for unge

Næstved - 02. juni 2021 kl. 04:45 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

I denne uge kommer et nyt opholdssted for kriminelle og udsatte børn og unge i tilbudskataloget over anbringelsessteder i Næstved Kommune.

Allerede fra næste uge kan anbragte børn og unge i alderen 11 til 17 år blive tilbudt en plads på det nye sted, UngStrøm, som tilbuddet hedder. Det private tilbud ligger på Holmevej 73 i Brandelev små 10 kilometer udenfor Næstved, og børnene kommer til at gå i specialskole på Holmegaard Heldagsskole, hvor de har skolepligt.

Der flytter op til seks børn og unge ind, når Kommunen, UngStrøm og de unge bliver enige om en anbringelse.

De børn og unge, som bliver anbragt på UngStrøm står på en skillevej, hvor de er havnet i en kriminel løbebane, men hvor en lukket afdeling i psykiatrien eller i et ungdomsfængsel endnu ikke er nødvendig, fortæller direktør i virksomheden UngStrøm, Mike Bhatti.

Rockerborg Han har arbejdet med udsatte unge i mere end 12 år, og den 36-årige leder er ikke bleg for at sige, at han er en ildsjæl på området. Han har brugt de sidste uger på at sætte huset i stand, som børnene snart skal flytte ind i, og han har taget imod de nysgerrige naboer, som har banket på døren, med åbne arme.

Især de nærmeste naboer er nysgerrige, fortæller han. Det er nemlig ikke hvilket som helst hus, som UngStrøm har valgt at flytte ind i.

En stor del af kriminaliteten i Næstved er tidligere udsprunget fra det hvide hus i Brandelev. Det er ikke til at se i dag, men huset var indtil 2016 rockerborg for nogle af Sydsjællands mest hærdede kriminelle.

Dengang boede Bandidos-bossen Arash Hamedanis i huset med sine kumpaner fra Bandidos og udbrydergruppen Westside Nation, som især blev kendt under rockerkrigen i 2013. Det var indtil han blev fældet af en "allieret" i en sag om overlevering af et større parti amfetamin i krigens kulmination.

Efter fængslingen blev rockerborgen forvandlet til en familieinstitution af Signe Brønnum, som nu har solgt huset til Mike Bhatti og UngStrøm.

- Huset har en unik historie, og naboerne har reageret enormt positivt på, at vi flytter ind. De var i forvejen glade for Signe og familieinstitutionen, og de fortæller, at det ingenting er i forhold til tidligere, hvor området var utrygt, fortæller Mike Bhatti.

Ingen æblerov Huset med tre etager har plads til seks børn og unge med tre værelser på hver af de første etager. Børnene bor i huset døgnet rundt.

På tredje etage er et kontor med soveplads til personalet. Der er ansat fem med pædagogisk baggrund til at være der på skift.

De unge bliver anbragt i UngStrøm, fordi de er på vej ud i en kriminel løbebane, og Mike Bhatti forstår godt, hvis naboerne kunne være urolige for alt mellem æblerov i haven og påsatte bilbrande i kvarteret. Men han har ikke mødt den skepsis, og det glæder ham, at naboerne tager imod tilbuddet med åbne arme.

- Selvom mange af dem har begået noget kriminelt, så er de stadig børn. Rockerfesterne er slut, og i stedet vil naboerne høre børn herfra, der leger og har det sjovt sammen. Det er målet, siger han.

Sidste levn Med strålende udsigt over områdets mange skove, er et stort W indgraveret i balkonen på tredje sals jernemalje. Det er husets eneste levn fra tiden som rockerborg, og det står for gruppen Westside Nation, som var en del af rockerkrigen i 2013.

Men det skal der snart laves om på, så huset helt kan slippe sin dunkle fortid, fortæller Mike Bhatti. Han har derfor købt et fem kilo tungt jernlogo, som skal hænge på balkonen i stedet for. Han drømmer også om at slippe af med det pool hus med græske stolper, som rockerne byggede til deres ulovlige pool.

82 tommer Selve poolen er siden begravet, og i stedet står en hyggelig legeplads i dag. Snart skal der bygges parkourbaner, købes mountainbikes og laves udendørs fitness facaliteter til de unge.

- Der er ikke nogen, der skal ligge og sove til klokken 13 her i huset, siger direktøren. Udover at passe lektierne, skal der være forpligtelser for de unge, som for manges vedkommende ikke er vant til en struktureret hverdag. Det kan være at luge ukrudt eller køre på mountainbike ned til den lokale skov, fortæller han.

Men der skal også være plads til hygge og fællesskab. Inde i opholdsrummet hænger et 82 tommer stort TV, som skal være samlingspunkt for husets unge beboere.

- Vi vil gerne skabe et hjem for de unge, siger Mike Bhatti.

