Roberts 2020: Hverdagen og det tilpassede år

Jeg husker, da statsminister Mette Frederiksen i stramt sort stod frem på skærmen og lukkede Danmark. På vej hjem i bilen gik det op for mig, hvor alvorligt det her kunne blive. Jeg fik koldsved, og de små hår i nakken ville ikke lægge sig. Artiklen fortsætter under billedet

Og jeg har egentlig aldrig været den store ynder af hverdagen - selv om det er dem, der er flest af. Dan Turell prøvede at holde af den, men det kneb alligevel for ham i den sidste ende at få hverdagen til at passe - end ikke på bunden af glasset, fandt han glæden.