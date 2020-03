Robert Andersens favoritserier

Robert Andersen anbefaler Black Earth Rising, Chernobyl og Unbelievable.

Måske er der nogen, der har besvær med at få tiden til at gå, når de nu er tvunget til at være derhjemme. Det er slut med at tage i biografen, teatret, til fodbold eller anden sport, og hvad pokker skal man så lave?

Journalisterne på Sjællandske har lagt hovederne i blød, og kommer med deres bud på, hvad man kan se på tv og på forskellige streamingtjenester. Her er Robert Andersens farvoritter.

Black Earth Rising - Netflix En forrygende tour de force gennem folkemordet i Rwanda med en fantastisk Michaela Coel og en sjældent set god John Goodman i de to hovedroller - de to er alle otte afsnit værd.

Der bliver lagt ud med et snigmord, da en retssag er under opsejling, og så går det ellers over stok og sten. Alt er naturligvis ikke, som man forventer, og råddenskaben vælter ud af skabene efterhånden, som historien rulles ud.

Chernobyl - HBO Og nu vi er ved råddenskab - så er HBO's miniserie Chernobyl; om den største atomulykke i verdenshistorien; med svenske Stellan Skarsgaard i hovedrollen et skoleeksempel på, hvad der sker, når man lever i fornægtelse og ingen tør tage ansvar.

Serien handler om ulykken på den sovjetiske atomkraftværk i 1986, det sendte radioaktive skyer ud over store dele af verden. Der er fem afsnit, og det er bestemt ikke ét for meget. Der er tidspunkter, hvor det gør ondt helt ind i sjælen - hold ud - det er det værd. Og der er øjeblikke, hvor alt synes absurd og smukke øjeblikke, hvor mennesker ofrer sig, for at andre kan leve - det kan lyde højstemt - det er det ikke. Det giver bare mening.

Unbelievable - Netflix Serien lægger ud med, at en ung pige - spillet forpint af Kaitlyn Dever - bliver voldtaget i Washington State, men da hun anmelder det til politiet, tror de ikke på hende, og sagen bliver henlagt.

Et helt andet sted i USA får to kvindelige betjente - spillet forrygende af Toni Colette og Merritt Wever - færden af en serie voldtægtsmand. Efterhånden som de trevler sagen op, har den naturligvis tråde til Washington State.

