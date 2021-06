Rivalisering er fortid: To klubber slår ketcherne sammen

Se billedserie Rivaliseringen er skrinlagt og samarbejdet en realitet. Næstved og Herlufsholm badminton har fusioneret kræfterne under mottoet badminton for livet. Fotos: Thomas Olsen

Næstved - 15. juni 2021 kl. 16:57 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Et gammelt gulnet bestyrelsesreferat vidner om, at der allerede i 1940 var planer om at sammenlægge badmintonsporten i Næstved og Herlufsholm.

Dengang havde det ingen gang på jord. Men 81 år senere er fusionen nu en realitet. På to ekstraordinære generalforsamlinger stemte begge bestyrelser enstemmigt ja til sammenlægning og dermed er rivaliseringen lagt på hylden til fordel for et samarbejde, der skal få endnu flere til at svinge ketcherne i Næstved og omegn.

- Historisk set har de to klubber altid været rivaler. Men nu er tiden inde til samarbejde til gavn for alle klubbens medlemmer, fortæller Næstved-Herlufsholms nyvalgte formand Andreas Schertiger.

Badminton for livet Klubben, der nu tæller flere end 600 aktive spillere, har valgt at satse på både bredden og eliten.

- Fusionen er vedtaget under overskriften »badminton for livet, hele livet«. Vi synes det er stort at kunne samle tre generationer omkring vores sport og håber med fusionen at kunne nå ud til endnu flere, siger Andreas Schertiger.

Også eliten skal sikres bedre forhold. De to badmintonafdelinger spiller begge i Danmarksserien og selvom der ikke er vedtaget en forkromet plan om badminton på aller øverste hylde, så gælder det om at sikre klubbens bedste spillere optimale træningsvilkår.

- Vi har et godt samarbejde med vores sponsor Yonex, som kommer med fire grønne baner i hal 1, som du kender dem fra tv-transmissioner. Dem glæder vi os til at tage i brug, tilføjer formanden for byens historiske fjerboldfusion.

Klubben får base med nyt klubhus i Næstvedhallerne og træningstider i både Herlufsholm-hallen, Næstved-hallen hal 2 og Arena Næstved.

Det ligner en tendens Med fusionen følger Næstved-Herlufsholm badminton dermed i slipstrømmen på både håndbold og fodbold. Håndbolden har forlængst forankret samarbejdet ligesom fusionen om byens bedste fodboldhold, Næstved-Herlufsholms kvinder netop er blevet enstemmigt vedtaget på de to klubbers ekstraordinære generalforsamlinger.