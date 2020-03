Ris og ros til sundhedsminister: Fra fremragende til usikker og famlende

Men ikke alle i lokalområdet er imponerede over Magnus Heunickes indsats, selvom alle anerkender at ministeren knokler i døgndrift.

- Han er alt for vævende og usikker. Der er brug for klare kommandoer under sådan en krise. Han var bedre som transportminister, lyder det fra tidligere folketingsmedlem Helge Adam Møller (K).

Borgmester og partifælle Carsten Rasmussen er derimod stolt over, at det netop er Magnus Heunicke, der leder landet gennem den største krise siden den spanske syge.

- Han er god til at formidle og du kan både se og mærke på ham, at han er oprigtigt bekymret for danskerne. Det er ikke facade. Det er Magnus on the rocks, siger borgmesteren.